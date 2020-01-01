المصري ضد الزمالك: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام المصري في إطار الجولة الـ31 من الدوري المصري، والمقرر إقامتها في ستاد برج العرب.

الزمالك 1 × 0 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

73- تمريرة من إمام عاشور ليوسف اوباما الذي يرسل بينية غير متقنة تستقر عند دفاع المصري

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70- خطأ لصالح المصري من الجانب الأيمن بعد تدخل من زيزو

68- تبديل للمصري بنزول زياد فرج وخروج إيميكا ايزي

66- يطاقة صفراء لمحمود وادي

64- بينية رائعة للمصري وخروج ابو جبل في الوقت المناسب ويلتحم وادي مع ابوجبل بقوة وسقوط اللاعبان على ارض الملعب ونزول الطاقم الطبي

62- أمامية من عبد الله جمعة إلى زيزو في الجانب الأيسر ويحاول ارسال عرضية لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

61- سقوط ابو جبل على ارض الملعب ونزول الطاقم الطبي

60- بينية رائعة من وادي لعمر كمال داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن ابو جبل يتألق وينقذ الكرة

58- عرضية رائعة للمصري من الجانب الأيسر يمهدها كريم العراقي برأسه داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الزمالك يخرجها بنجاح

57- خطأ لصالح محمود علاء على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل وادي

56- أمامية من محمود وادي لمفتاح طقطق في الجانب الأيسر لكن تمر وتخرج إلى ضربة المرمى

53- مرور من كريم العراقي ويدخل منطقة جزاء الزمالك لكن الزنش يستخلص الكرة بامتياز

51- انطلاقة من إسلام جابرمن الجانب الأيمن لكن يفقد السيطرة على الكرة وتخرج إلى رمية تماس

49- خطأ لصالح عبد الله جمعة في منتصف الملعب وبطاقة صفراء لإيميكا ايزي

45- صافرة بداية الشوط الثاني

تبديل للمصري بخروج عبد الرحمن زين ونزول إسلام عطية

تبديل للزمالك قبل بداية الشوط الثاني بنزول إمام عاشور بدلًا من كاسونجو

نهاية الشوط الأول ⚽

الزمالك 1 - 0 المصري pic.twitter.com/cwWwirnPJI — SC (@ZSCOfficial) October 1, 2020

52' نهاية الشوط الأول...

51' القااااااااااااااااائم الأيمن لمسعود يحرم الزمالك من الهدف الثاني، بعد أن نفذ محمود علاء ركلة الجزاء على يمين الحارس الذي طار لها، لكن الكرة مرت منه وارتطمت بالقائم.

49' كرة أمامية للزمالك وصلت لعبد الرحمن زين الذي ضغط عليه زيزو وحاول افتكاك الكرة، لكن زين دفعه فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

49' ركلة جزااااااااااااااء للزمالك

48' زيزو يمرر كرة لحازم إمام الذي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

46' خطيييييييييرة للمصري بعتسديدة قوية من طقطق من أمام منطقة الجزاء، يطير لها أبو جبل ويبعد الكرة من على يساره.

45' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

42' إسلام جابر يمرر كرة بينية لكاسونجو الذي ينطلق للكرة في محاولة للوصول لها، لكن الرااااااائع مسعود يخرج من مرماه ويشتتها.

41' فريد شوقي يرسل عرضية من اليمين يطير لها أبو جبل ويمسك الكرة.

39' اندفاع هجومي للمصري في محاولة لاستغلال النقص العددي للزمالك.

36' ساسي لم يتوقف وانفجر ما دفع الحكم إلى تحويل البطاقة الصفراء إلى حمراء.

36' ساسي سقط بعد تدخل قوي عليه وطالب بخطأ لكن الحكم لم يحتسب شيء، فانفعل ساسي على الحكم الذي رفع في وجهه البطاقة الصفراء.

36' بطاقة حمراااااااااااء يمنحها الحكم لفرجاني ساسي

33' الحكم يشير للاعبين بالعودة

30' توقف اللعب لاستراحة شرب المياه

28' أمين عمر يعود من غرفة الفيديو ويقوم بإلغاء ركلة الجزاء.

27' الحكم يعود لغرفة الفيديو للتأكد من صحة القرار.

26' عمر كمال تقدم بالكرة ثم أرسل تسديدة قوية اصطدمت بعبد الله جمعة ثم ارتدت الكرة في يد محمود علاء.

26' ركلة جزااااااااااااااااء للمصري.

25' ركنية للزمالك من اليسار ينفذها بنشرقي بعرضية يبعدها دفاع المصري عن طريق عبد الرحمن زين

'17 جووووووول! محمود علاء ⚽

الزمالك 1 - 0 المصري pic.twitter.com/wWfWqjkH01 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 1, 2020

18' علاء نفذ ركلة الجزاء بتسديدة على يمين مسعود الذي طار للجهة الأخرى فسكنت الكرة الشباك.

18' جوووووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق محمود علاء

15' كاسونجو انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية اصطدمت بيد شوشة، فعاد الحكم للفيديو واحتسب ركلة جزاء.

15' ركلة جزاااااااااااء للزمالك

12' عرضية خطيييييييييييرة من اليمين للمصري يقابلها وادي برأسية تمر من أبو جبل ولكن الونش يبعد الكرة من على خط المرمى

9' عبد الله جمعة ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يطير لها مسعود ويمسك الكرة.

6' بنشرقي يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تمر من الجميع ويشتتها دفاع المصري.

4' الزمالك يستحوذ على الكرة ويحاول تهدئة غليان المصري

2' بداية قوية للمصري الذي يضغط على الزمالك في البداية بكل قوته.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول

بداية المُباراة ⚽️

الزمالك - المصري pic.twitter.com/mnkkbRANqb — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 1, 2020

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

فرجاني ساسي - أحمد السيد زيزو

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - إسلام جابر

كاسونجو كابونجو

تشكيل الزمالك لمباراة المصري بالدوري. 📝⚽️ pic.twitter.com/065A4CUjLZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 1, 2020

تشكيل المصري:

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد مسعود

عمر كمال - أحمد شوشة - عبد الرحمن زين - كريم العراقي

فريد شوقي - عمر موسى

مفتاح طقطق - إيميكا ايزي - حسن علي

محمود وادي

في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لتنتهي بفوز الفارس الأبيض، واليوم هو اللقاء الاول بقيادة المدير الفني الجديد باتشيكو.

يخوض الفارس الأبيض اللقاء بعد فوزاً صعباً حققه في آخر مباراة له في الدوري أمام نادي الجونة بنتيجة ٤-٣، أحرز أهداف الأبيض أحمد سيد زيزو في الدقيقة ٣٩، وأوباما في الدقيقة ٥٦، ومحمود علاء في الدقيقة ٦٦، ونجح ايضًا في تسديد ضربة جزاء

يستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام المصري في الجولة الـ31 من الدوري المصري، والمقامة بستاد برج العرب.