الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الجونة والتي تقام بملعب بتروسبورت لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري

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الأهلي 0 × 0 الجونة

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5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

سيتولى أشرف بنشرقي، وشيكابالا هجوم الفارس الأبيض في مباراة الليلة، بينما يستمر المتألق إمام عاشور في تزيين وسط الفارس الأبيض، وسيلعب المدرب باتشيكو بطريقة 4-2-3-1

التشكيل| 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

طارق حامد - إمام عاشور

شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

أشرف بنشرقي

تشكيل فريقنا في مواجهة الجونة بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/uYm9KO5coB — SC (@ZSCOfficial) January 19, 2021

مباراة كبيرة هذا الأسبوع في الدوري المصري، ويتوقع لها الجميع بأن تكون مثيرة ومليئة بالأحداث المثيرة، سنتابعها معًا لحظة بلحظة في البث المباشر من موقع جول.

على الجانب الآخر، يريد الجونة مواصلة صحوته هذا الموسم والاستمرار في المستوى الجيد الذي يقدمه، خاصة أنه في حال الفوز سيتقدم للمركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، متفوقًا على الأهلي والزمالك.

الزمالك يدخل المباراة، لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والوصول للفوز الخامس على التوالي، وخطف صدارة الدوري من الأهلي والوصول للنقطة الـ 19.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري، على استاد بتروسبورت في القاهرة.