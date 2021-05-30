الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الجونة على ملعب خالد بشارة في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز..

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الجونة 0 × 0 الزمالك

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50' شيكابالا يفضلل التسديد أرضية عن منح زيزو فرصة الانفراد والكرة تأتي خارج المرمى، فرصة خطيرة ضائعة من الأبيض.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونلتقي الشوط الثاني.

45'دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

42' أداء مخيب للآمال للغاية من الفريقين وتدخلات عنيفة وأخطاء في منتصف الملعب، لا خطورة تذكر على المرميين.

30' الظهور الأول للجونة في مناطق الزمالك بعد خطأ فردي من الونش، ليقطع العربي بدر الكرة ويسددها قوية ولكن فوق مرمى عواد.

18' رغم البداية الجيدة للمباراة تراجع الجونة بشكل غريب، الآن الزمالك يستحوذ بصورة شبه تامة ويبدو أقرب للتقدم.

10' عرضية رائعة من شيكابالا بيمناه إلى يوسف أوباما الوحيد في منطقة الجزاء لكن رأسيته أتت ضعيفة في يد الحارس إسلام طارق.

8' فرصة أولى خطيرة للزمالك بعد تمريرة أكثر من رائعة من روقا أوصلت فتوح إلى مرمى الجونة لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

6' لم يظهر الزمالك حتى الآن في مناطق الجونة في مقابل ضغط من أصحاب الأرض ولكن بدون خطورة تذكر.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الزمالك

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد

إمام عاشور - محمد أشرف روقا

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - شيكابالا

سيف الدين الجزيري

تشكيل الجونة

التشكيل | 4-5-1

إسلام طارق

عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن

عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد

عمر السعيد

تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك 💪🏼 #TheGounies pic.twitter.com/SBQGdmmRKZ — El Gouna FC (@GounaFC) May 30, 2021

على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز هام وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.