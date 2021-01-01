دوري أبطال أفريقيا

الزمالك والترجي: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد
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zamalek - Ferjani Sassi - Genish - ES Tunis 6-3-2021
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تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الزمالك 0 × 0 الترجي
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Zamalek – Obama – shikabala – emam ashour 9-1-2021

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8' محاولة أولى من الترجي، عرضية من الجانب الأيسر نفذها الهوني ولكن جنش يتصدى لها بسهولة.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة ولازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الطرفين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

جنش

أحمد عيد - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

أسامة فيصل

تشكيل الترجي:

التشكيل| 4-3-3

فاروق بن مصطفى

حمدي النقاز – عبدالقادر بدران – محمد علي يعقوبي – الياس الشتي.

كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبدالرؤف بن غيث.

حمدو الهوني - طوجي - خالد عبدالباسط

يأتي النادي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، مع مولودية الجزائر في الوصافة برصيد 5 نقاط.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية لهدف، ليضع الترجي تقريبًا قدمه الأول في ربع النهائي، ويصبح لزامًا على الزمالك الفوز في مبارياته المقبلة كلها للتأهل.

اعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقامة على استاد القاهرة.

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