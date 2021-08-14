الزمالك والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي لبطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسماعيلية..

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الإسماعيلي 0 × 0 الزمالك

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تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

طارق حامد - إمام عاشور

حمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما – أحمد أبو الفتوح.

سيف الدين الجزيري

📋 | تشكيل فريقنا في مواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة ٣٠ ضمن منافسات الدوري العام ⚽️🇪🇬



⁦#Zamalek⁩ | #MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/YJv0lQcEXA — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 14, 2021

تشكيل الإسماعيلي:

يبدأ المدرب إيهاب جلال بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد فوزي

مروان الصحراوي – باهر المحمدي – مصطفى الزناري– حسين السيد

محمود عبد العاطي دونجا – محمد عادل – أحمد مصطفى

شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو

وفي المباريات المتبقية من الدوري المصري لا بديل عن الفوز في كل لقاء لضمان حصد الزمالك للبطولة، إذ يترقب الأهلي أي سقوط للفارس الأبيض لينقض على الصدارة.

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة في الدوري على الاتحاد السكندري خلال الأسبوع الماضي في مباراة درامية سمحت له بتصدر الدوري المصري خاصة بعد تعادل الأهلي في اليوم التالي مع الإسماعيلي

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.