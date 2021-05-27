الزمالك والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي كتابيًا ولحظة بلحظة، والمقامة ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2021 في ستاد السويس الجديد

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الزمالك 0 × 0 الإسماعيلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة..

20' الفرص الخطرة في المباراة تستمر، وهذه المرة انفراد للزمالك عن طريق محمود حمدي الونش، ولكن محمد فوزي تألق وتصدى لتصويبة الونش.

17' فرصة خطيرة للزمالك، وانفراد أشرف بنشرقي بمرمى الدراويش، ولكن حكم الراية يحتسب تسلل على اللاعب المغربي.

13' أووووووووووووووووه فرصة خطيرة للزمالك، بعد استلام أشرف بنشرقي تمريرة داخل منطقة جزاء الدراويش وسدد تسديدة قوية أبعدها الدفاع من على خط المرمى.

10' مرور عشر دقائق على بداية المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

5' بداية قوية وسريعة للمباراة، وهجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق شكري نجيب الذي انطلق وأطلق تسديدة قوية تصدى لها عواد وأبعددها الدفاع لركنية.

4' أولى الفرص الخطرة في اللقاء من نصيب الزمالك، بعد استلام أحمد سيد زيزو عرضية من الجانب الأيسر أطلق بعدها تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

انطلاق الشوط الأول من المباراة.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - محمود حمدي (الونش) - حازم إمام

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - شيكابالا - أشرف بنشرقي

سيف الدين الجزيري

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل| 4-4-2

محمد فوزي

مروان الصحراوى- محمد هاشم- محمد عمار- عبد الله جمعة

محمد عادل- محمد حسن- محمد صادق- أحمد مدبولي

فخر الدين بن يوسف- شكرى نجيب

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور 16.

أهلاً بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر 2021، والمقامة على استاد السويس الجديد.