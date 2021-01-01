الزمالك وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام أسوان والتي تقام بملعب بتروسبورت لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري

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الزمالك 0 × 0 أسوان

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90+5' نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

90' الجكم يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية نفذها شيكابالا وارتدت من الدفاع إلى البديل أسامة فيصل الذي لمس الكرة ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

86' أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وسط سيطرة كبيرة وطوفان هجمات من لاعبي الزمالك بحثًا عن هدف التقدم.

82' طوفان هجمات الزمالك يستمر، بعرضية من الجانب الأيمن لم يفلح عمر رضوان في التصدي لها وتصل إلى أوباما الذي لعبها رأسية ولكن الدفاع أبعدها في اللحظة الأخيرة قبل أن تسكن الشباك.

81' أوووه تسديدة قوية أحمد فتوح من مشارف منطقة جزاء أسون ولكن عمر رضوان يتألق ويحافظ على نظافة مرماه.

78' مراوغة من شيكابالا وتسديد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته تبعد عن مرمى أسوان.

75' محاولات وسيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى زهرة الجنوب.

70' تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى أسوان.

66' أووووووووه القائم من جديد يتعاطف مع أسوان بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق بنشرقي، قابلها مصطفى محمد برأسية ولكن كرته ترتطم بالقائم.

60' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الثاني ولازمال التعادل يسيطر على الأجواء.

53' عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أبو الفتوح قابلها أوباما بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة.

48' ركنية لصالح أسوان، قابلها جون أفيري لاعب الفريق برأسية ولكن أبو جبل يتصدى لها بثبات.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+6' نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الزمالك وأسوان.

45+2' مطالبات من لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يأمر باستئناف اللعب.

44' مصطفى محمد يتأخر في استلام كرة داخل منطقة جزاء أسوان بعد تمريرة رائعة من بنشرقي ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويحولها إلى ركنية.

42' أوووووووووه القائم يتعاطف مع أسوان مرة أخرى وهذه المرة، بعد رأسية أوباما والتي جاءت بعد عرضية حازم إمام من الجانب الأيمن ولكن القائم يمنع دخولها الشباك.

38' تسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها دفاع أسوان وأبعدها.

35' محاولات من لاعبي الزمالك لتسجيل هدف التقدم، مع تمركز جيد من لاعبي أسوان في منطقة جزائهم.

33' أوووووووووووه أول هجمات أسوان الخطرة، تسديدة قوية من محمد أسامة لاعب أسوان ولكن أبو جبل يتألق ويحولها إلى ركنية.

30' ربع ساعة على نهاية الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر على الأجواء.

23' تسديدة قوية من أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها عمر رضوان ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

18' أووووه القائم يمنع الزمالك من هدف محقق، بعد رأسية من محمود حمدي الونش، جاءت عقب ركلة ركنية نفذها سيد زيزو، قابلها الونش برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن.

14' رأسية من الونش بعد ركلة حرة نفذها أحمد سيد زيزو ومرت بجوار القائم.

10' سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، بحثًا عن هدف التقدم، مع تراجع فريق أسوان واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

3' إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، واحتساب ركلة حرة على صالح إمام عاشور قبل تسجيل الهدف.

2' جووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للزمالك عن طريق مصطفى محمد بعد بينية من أحمد سيد زيزو وصلت إلى مصطفى محمد الذي سدد بقوة في الشباك.

والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل الزمالك:

التشكيل| 4-2-3-1

أبو جبل

أحمد أبو الفتوح - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام.

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل فريقنا في مواجهة أسوان بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/K1Ja9yEli7 — SC (@ZSCOfficial) January 23, 2021

على الجانب الآخر، يريد أسوان إيقاف سلسلة النتائج السلبية له، بعد البداية القوية له هذا الموسم، وتراجعه إلى مراكز الهبوط وفشله في تحقيق الانتصار بآخر خمس مباريات له.

الزمالك يدخل اللقاء، وهو يريد استعادة الصدارة من الأهلي ومواصلة سلسلة الانتصارات في الفترة الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الزمالك أمام أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.