الزمالك وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الزمالك ضد أسوان في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز2020.

الزمالك0 × 1 أسوان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

77- توقف لشرب المياه

76- تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء لكن خارج المرمى

المزيد من الفرق

73- تبديل بنزول كابونجو كاسونجو وخروج أحمد عيد

70- مشادات على أرض الملعب بين اللاعبين

69- أمامية مميزة من محمود علاء لأحمد عيد الذي يسدد بقوة لكن فوق المرمى

67- تبديلان لأسوان بنزول محمد رزق وخروج سولومون منساه ونزول فادي فريد وخروج إبراهيم جلال

66- سقوط لمسعد عوض بعد اشتراك مع عمر السعيد

65- مرتدة خطيرة لأسوان من الجانب الأيسر لكن الونش يتدخل بنجاح

64- ضغط مستمر من جانب الزمالك وتراجع كبير لأسوان

63- بطاقة صفراء لمحمد جابر ميدو

62- مراوغة وتسديدة رائعة من إمام عاشور لكن تتحول إلى ضربة ركنية

60- عرضية قوية من أحمد عيد و رأسية من مصطفى محمد لكن خارج الملعب

59- تبديلان لنادي الزمالك بنزول عمر السعيد وحازم إمام وخروج مصطفى فتحي وحسام أشرف

58- سقوط لاعب أسوان سولومون منساه على أرض الملعب

57- ضغط كبير من نادي الزمالك في محاولة للتعادل

56- تبديل لأسوان بخروج محمد مرسي ونزول أوميد أوكري

53- عرضية من أحمد عيد تصطدم بدفاع أسوان وتتحول إلى ركنية

51- مرتدة خطيرة لنادي أسوان لكن الونش ينقذ الموقف في الوقت المناسب

48- بينية من إمام عاشور لأحمد عيد الذي يرسل عرضية لكن مسعد عوض يتصدى لها

45- صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الزمالك ٠-١ أسوان pic.twitter.com/SgOqsxQieN — SC (@ZSCOfficial) September 18, 2020

49- صافرة إنتهاء الشوط الأول

48- الفيديو يؤكد صحة الهدف

48- اعتراض من لاعبي الزمالك ووانتظار قرار الفيديو

47- أمامية رائعة لإبراهيم جلال الذي يستلم ويرسل رأسية تسكن الشباك

47- جوووووووووووووووووووول

45- 3 دقائق وقت بدل ضائع

45- عرضية رائعة من مصطفى محمد إلى مصطفي فتحي الذي يسدد من لمسة واحدة لكن خارج المرمى

43- خطأ لصالح إسلام جابر في منتصف الملعب ونزول الطاقم الطبي بعد اشتراك مع لاعب أسوان إبراهيم جلال

40- سقوط أحمد عامر لاعب أسوان على أرض الملعب

39- عرضية من الجانب الأيمن لنادي أسوان لكن الونش متواجد في المكان المناسب

38 - تمريرة أمامية من محمد إسماعيل لكن تمر من الجميع وتصل إلى جنش

36- خطأ لصالح أسامة فيصل في منتصف الملعب من الجانب الأيسر

34- تمريرة مميزة بكعب القدم من مصطفى فتحي لحسام أشرف الذي أرسل بينية لمصطفى محمد لكن دفاع أسوان استخلصها بنجاح

33- استئناف المباراة

30- توقف لشرب المياه

29- الحكم يحتسب خطأ غريب ضد مصطفى محمد بعد سقوط للاعب أسوان دون أي تدخل!

28- خطأ قاتل من محمود علاء يهدي الكرة بغرابة لكريم الطيب الذي راوغ وسدد بقوة علي يسار الحارس لكن جننش يتألق كالعادة

26- تدخل واستخلاص جميل للكرة من مصطفى محمد لكن الحكم يحتسبها خطأ لصالح أسوان

24- خطأ لصالح إبراهيم جلال في منتصف الملعب

23- التبديل الأول لنادي أسوان بنزول أحمد عامر وخروج محمد إسماعيل للإصابة

21- عرضية مميزة من أحمد عيد لكن مسعد عوض يخرج في الوقت المناسب

20- سقوط محمد إسماعيل لاعب أسوان على أرضية الملعب

18- خطأ لصالح مصطفى محمد نفذها مصطفى فتحي لكن مرت من الجميع وتحولت إلى ضربة مرمى

17- أمامية جميلة من الونش لإسلام جابر لكن تخرج إلى رمية تماس لصالح أسوان

15- أمامية جميلة لمصطفى محمد لكن في موقف تسلل

14- خطأ لحسام أشرف في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من لاعب أسوان

13- تسديدة قوية من مسافة بعيدة من إمام عاشور ويتصدى لها مسعد عوض على مرتين

11- تمريرة بينية خطيرة من محمد المرسي لكن محمود علاء يتدخل في الوقت المناسب

9- خطأ لصالح محمد المرسي عند منطقة جزاء أسوان بعد اشتراك مع طارق حامد

7-أمامية بشكل غريب من مصطفى محمد تخرج بدون عنوان إلى ضربة مرمى

4- تمريرات من جانب الزمالك ومحاولة بناء هجمة

3- خطأ لصالح إمام عاشور من الجانب الأيسر وعالتنفيذ فتحي

1- تمرية أمامية من مخالفة من وسط الملعب لنادي أسوان سددها المهاجم لكن جنش تصدى لها ببراعة

1- صافرة بداية المباراة

تشكيل نادي الزمالك....

يبدأ الكابتن طارق يحيى بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى محمود جنش، خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي، إسلام جابر، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسام أشرف، أسامه فيصل، في الهجوم: مصطفى محمد

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

أحمد عيد - محمود علاء - محمود حمدي ( الونش) - إسلام جابر

طارق حامد - إمام عاشور

مصطفى فتحي - حسام أشرف - أسامه فيصل

مصطفى محمد



تشكيل نادي أسوان....

يبدأ الكابتن أحمد كشري بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى مسعد عوض، خط الدفاع: محمد نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق، في خط الوسط: إبراهيم جلال، محمد إسماعيل، هيثم الفيل، محمد مرسي، سولومون منساه، في الهجوم: كريم الطيب

التشكيل | 4-5-1

مسعد عوض

محمد نعيم - محمد جابر - إبراهيم القاضي - محمد طارق

إبراهيم جلال - محمد إسماعيل - هيثم الفيل - محمد مرسي - سولومون منساه

كريم الطيب



الزمالك 🆚 أسوان

🏆 الدوري المصري الممتاز

🏟 ستاد القاهرة الدولي

📅 ١٨ سبتمبر

🕗 ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/xmcS87Cx8P — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 17, 2020

يخوض نادي الزمالك لقاء الجولة ال٢٨ من الدوري المصري الممتاز أمام نادي أسوان.

وقد فجر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي والرحيل عن النادي، يراقب متابعي الفارس الأبيض المباراة ويريدون الاطمئنان على آداء الفريق قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

بينما في الجانب الآخر يلعب زهرة الجنوب صاحب المركز التاسع بروح عالية جدًا، بعد فوزه الكبير على نادي طنطا بأربع أهداف دون رد، ويقدم آداء متميز تحت قيادة الكابتن أحمد كشري في الفترة الأخيرة

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وأسوان في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز 2020.