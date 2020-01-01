الكشف عن إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

إصابتان في الزمالك

كشفت العديد من المصادر الصحفية عن إصابة مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك بفيروس كورونا، وهو اللاعب الثاني في الفريق الذي يُصاب بالفيروس عقب حارس المرمى محمد عواد.

كان لاعبو الزمالك قد أجروا يوم أمس الفحص الطبي الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحة الطبية"، وقد أجراها الجميع باستئناء محمود عبد العزيز وكريم بامبو ومحمد عواد، حيث خضع لها الثنائي الأخير في مكان آخر بموافقة النادي فيما لم يخضع لها لاعب الوسط بسبب تواجده في مكان آخر لتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

المزيد من الفرق

مجلس إدارة الفريق الأبيض كان قد رفض في البداية إجراء المسحة الطبية قبل أن يتراجع ويُجريها يوم أمس الجمعة للاعبين وعناصر أجهزة فريقه الأول، وقد جاءت النتائج سلبية للجميع باستثناء مصطفى فتحي وأحد الإداريين.

وسيخضع اللاعب للعزل الصحي المنزلي فورًا، وسيُرسل اتحاد كرة القدم له العلاجات اللازمة حسب البروتوكول الخاص بعودة النشاط الرياضي.

يُذكر أن عقد مصطفى فتحي مع الزمالك ممتد حتى صيف عام 2023 وقد سبق أن خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي، ولم يلعب الجناح هذا الموسم سوى 12 مباراة في جميع البطولات.