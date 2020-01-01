مرتضى منصور: نطالب بفتح ملف نادي القرن ونشكو العنصرية ضد شيكابالا واحذر الجنايني

قرارات جديدة من مجلس إدارة الزمالك

كشف مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل اجتماعه بمجلس الإدارة، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه سيتم فتح عديد الملفات خلال المرحلة المقبلة.

مجلس القلعة البيضاء عقد اجتماعه الأول منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة، كما أكد رئيس النادي.

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وقال مرتضى، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي: "ناقشنا مصير الدوري، هناك نغمة تتردد عن إهداء الأهلي اللقاء، وكأنهم سيهدونه ماعز، ونحن جالسون للمشاهدة، كذلك قررنا إعادة فتح ملف نادي القرن، بجانب رغبتنا في محاسبة الاتحاد الدولي لعنصريته تجاه شيكابالا ومعايرته بلون بشرته وبلدته أسوان".

وأضاف: "قررنا أيضًا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في قضية خصم ثلاث نقاط من الفريق، على إثر لقاء القمة الأخير، ما حدث عبثًا، جهزنا مذكرة ونعلن عن تفاصيلها قريبًا".

واختتم: "احذر عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، من منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء الموسم، نحن لسنا بعزبة، إذا أُلغي الدوري، فلا بد من عدم وجود بطل".

الدوري المصري متوقف منذ منتصف مارس الماضي، ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة مصير الموسم خلال الشهر الجاري، بحسب ما أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.