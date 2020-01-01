هل يدخل شيكابالا في صدام جديد مع رئيس الزمالك؟

رد فعل مرتضى منصور على تغريدة لاعب الزمالك لم يخرج للنور بعد

يبدو أننا أمام صدام جديد بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، ذلك بعدما أقدم الأخير على نشر تغريدة من المرجح أنها ستُغضب الأول.

تلك التغريدة حملت نعيًا من شيكابالا لوفاة والد سيد مشاغب أحد قادة مجموعة "ألتراس وايت نايتس" الذي وافته المنية مساء يوم أمس الإثنين، وقد نعاه كذلك لاعبا الزمالك السابقين "عمر جابر ومحمد إبراهيم".

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إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله والد سيد مشاغب، الأستاذ علي فهيم، واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. — Shikabala (@Shikabala) March 24, 2020

ولا يتمتع سيد مشاغب أو غيره من قادة وأعضاء "ألتراس وايت نايتس" بعلاقات جيدة مع مرتضى منصور وقد تبادلا العداء والاتهامات كثيرًا قبل أن يتم حل تلك المجموعة وغيرها من مجموعات "الألتراس" في مصر.

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وسبق أن منع الرئيس أي من لاعبي الفريق من التواصل والتعامل مع أي من قادة أو أعضاء المجموعة أو التفاعل معها، وقد دخل في خلافات كثيرة مع عدد من اللاعبين لعدم التزامهم بذلك الأمر وأبرزهم عمر جابر لاعب بيراميدز الحالي حين كان لاعبًا للفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن سيد مشاغب مسجون حاليًا، إذ حُكم عليه عام 2015 بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية أحداث ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها ما يقرب من 22 مشجعًا زملكاويًا.