رسميًا | الزمالك يُعلن تجديد عقد كارتيرون
أعلن نادي الزمالك المصري تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حتى صيف 2021.
الفريق الأبيض كان قد تعاقد مع كارتيرون، الذي سبق أن تولى تدريب النادي الأهلي، خلال الموسم الجاري ليخلف ميتشو، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمصري ليُقرر النادي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.
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وكان الرئيس مرتضى منصور قد أعلن قبل عدة أيام أنه سيُوقع العقد الجديد مع المدرب الفرنسي يوم السبت، وقد حدث بالفعل وأعلن حساب الزمالك على تويتر تجديد العقد لموسم واحد.
باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر. 🤝📝— Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 13, 2020
تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات. 👏🏆 pic.twitter.com/lSf158OV72
يُشار إلى أن كارتيرون نجح أيضًا في قيادة الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ سيلعب أمام الرجاء المغربي، فيما سيجمع نصف النهائي الآخر فريقي الأهلي والوداد.