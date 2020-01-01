الزمالك يصف منع أحمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية بالبلطجة والاستفزاز

النادي أرسل بيانًا للرد على الأمر

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا وصف به منع عضو مجلس إدارته أحمد مرتضى منصور من حضور الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري بأنه استمرار لمسلسل البلطجة والاستفزاز ضد النادي وجماهيره.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد دعا إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة الجديدة، وقد مُنع ممثل الزمالك عن الحضور بسبب عدم وجود تفويض من النادي له لعدم صحة توقيع الرئيس الموقوف مرتضى منصور.

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الزمالك الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي مساء الجمعة الماضي استنكر ذلك التصرف من اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، وفيما يلي بيان النادي بالكامل:

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"استمرارًا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويضًا رسميًا، في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني".

"ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولو نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس ادارته دون حق. ويؤكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية".

يُشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية كان قد قررت إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وعزله عن منصبه.