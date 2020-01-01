وزارة الرياضة: إيقاف مجلس إدارة الزمالك ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارًا بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

واتخذت الوزارة التي يقودها أشرف صبحي هذا القرار في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والتي شكلتها الوزارة في 23 سبتمبر 2020 من المختصين من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات لمباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف مناطق مصر.

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وأعلنت وزارة الرياضة المصرية عن قرارها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقد أكدت خلاله إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

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وقررت كذلك إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، إلى جانب تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.