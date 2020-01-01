مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لستم مرتزقة، أنتم أقوى من الأهلي، ولا أريد تكرار أحداث السوبر

الرئيس يؤكد للاعبين أنهم ليسوا مرتزقة

اجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مع اللاعبين على هامش مران الأمس استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.

الرئيس أبدى سعادته بروح الفريق خلال مواجهة نادي مصر في كأس مصر يوم السبت الماضي، مؤكدًا أن الزمالك تخطى منافسه وكذلك الحكم محمود عاشور الذي حسب حديثه بذل كل جهده للإطاحة بالفريق.

وشدد مرتضى منصور على لاعبيه عدم تكرار أحداث مباراة السوبر في أبو ظبي، مضيفًا "لا أريد أبدًا تكرار مشاهد مباراة السوبر، حتى لو حدث استفزاز من أحد لاعبي الأهلي، نحن نلعب اللقاء لنحقق الفوز وإسعاد جماهيرنا، ذلك الأهم".

المزيد من الفرق

تابع "الجميع يُحاول إسقاط الزمالك لكنه لن يسقط بفضل جماهيره الكبيرة المساندة وبفضلكم، جمهور الزمالك هو أعظم جمهور رأيته ونريد إسعاده يوم الجمعة، أنتم أبطال وأثبتم جودتكم سابقًا بالفوز على الترجي والهلال والأهلي والرجاء، لا أحد أقوى منكم في أفريقيا، والمهم التحلي بالثقة واللعب بهدوء، متعوا أنفسكم وجماهيركم بموهبتكم، نحن نمتلك الفريق الأفضل وجميعكم عناصر ممتازة".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

"لا أريد الحديث عن المكافآت، لأن هدفنا الأهم هو إسعاد الجماهير التي تحارب كل شيء لأجل النادي، كل لاعب منكم هو الأفضل في أفريقيا في مركزه، المطلوب أن نتحلى بالهدوء ونتمنى التوفيق من الله".

"بطولة أفريقيا غائبة عن الزمالك منذ 2002، لاعبي الأهلي ليسوا أفضل منكم، المهم أن تمتلكوا إرادة الفوز واللعب بروح وتركيز وهدوء، لقد هزمتم الأهلي سابقًا وأنتم الأفضل، لقد تحملنا الكثير ونريد أخذ حقنا بالفوز باللقب يوم الجمعة".

وأتم مرتضى منصور قائلًا "سيتم صرف مكافآت الفوز قبل المباراة، وبعدها سيتم صرف نسبة الـ25% من العقود المتعلقة بلعب المباريات، وكذلك مقدم العقود الجديدة، وذلك لا علاقة له بالمباراة لأنني لا أتحدث مع لاعبين مرتزقة بل مجموعة تعشق ناديها وترغب في إسعاد جماهيرها".