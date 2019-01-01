عواد عن الإساءة لأبوجبل: حسبي الله والأخير: تحية لمن يتحملون الشائعات

"ستوري" مزعومة لعواد أثارت الجدل

أكد محمد عواد؛ حارس مرمى الزمالك، أن هناك من يرغب في افتعال مشكلة بينه وبين زملائه في الفريق، نافيًا توجيه أي إساءة لزميله الحارس محمد أبوجبل.

إحدى الحسابات الوهمية، التي تدعي أنها لحارس الفارس الأبيض، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" نشرت صورة له، مكتوبًا عليها: "الجبال دائمًا خلفي"، ليعتبرها الجمهور إشارة إلى أبوجبل.

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وكتب عواد، ردًا على هذا الحساب، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يصح أن أكون نائمًا لارتباطي بمران صباحًا، وأتلقى 3000 مكالمة من النادي بأني نشرت ستوري على زميلي وأخي أبوجبل، حقًا لا أعلم ماذا أقول".

وأضاف: "أنا وأبوجبل وصبحي أكثر من إخوة، وصفحاتي على فيس بوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة لا علاقة لي لها نهائيًا".

حارس الأبيض الأساسي اختتم: "ليت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، وحسبي الله في أي شخص يريد أن يفتعل مشكلة لي في عملي أو مع زملائي أو مع النادي العظيم".

انا و ابو جبل و جنش و صبحي اكتر من اخوات و صفحاتى على الفيس بوك و إنستجرام و التويتر كلها موثقة و اى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي و ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم و حسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائى أو مع ناديا العظيم ..🇦🇹🏹🙏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) December 23, 2019

من جانبه، جاء رد أبوجبل موجهًا تحية لزملائه على تحملهم كم الشائعات الهائل الذي يتردد عنهم خلال الفترة الأخيرة.

أبوجبل كتب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، أن أكون حارسًا في نادي الزمالك؛ أكبر أندية أفريقيا، هذا في حد ذاته شرف لأي لاعب ووسام أتشرف به طوال العمر، والمنافسة الحالية بين حراس النادي تقوم على قيم ومبادئ الزمالك القائمة على الحب والاحترام الحقيقي والمبادئ الحقيقية وليست المزيفة".

واستطرد: "تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي من الشائعات المغرضة، للنيل من النادي، اسم الزمالك شرف لي ولأي لاعب يرتدي فانلة الملكي".

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لملاقاة الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، حيث خسر مباراتين وتعادل مثلهما، بينما حقق الفوز في أربعة لقاءات فقط.