الزمالك ومازيمبي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 مازيمبي

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تعديل فى تشكيل الزمالك يدخل أحمد السيد زيزو بدلًا من أشرف بن شرقي

باتريس كارتيرون يقرر الدفع بأحمد السيد زيزو أساسيًا بدلا من بن شرقي بعد إصابته أثناء الإحماءات. — SC (@ZSCOfficial) January 24, 2020

البدلاء / إبراهيم مونكورو بوسو / وونلو كوليبالي / جوديت ماسينجو / تاندي موابي / إسحاق أمواه / باتو كابانجو / رينفورد كالابا

مازيمبي: يبدأ المدرب ميهايو كازيمبي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من سيلفان جوبوهوو / إيساما مبيكو / كيفين مونديكو / شونجو كاباسو / جوزيف اوتشايا / جان فيتال اوريجا / كوفي كوامي / شيكو أوشيندي / جلودي ليكونزا / إسحاق تشيانجو / جاكسون موليكا

البدلاء / محمد عواد / محمد عبدالغني / أحمد سيد زيزو / مصطفي فتحي / محمد اوناجم / إسلام جابر / محمد حسن

تشكيل الزمالك لمواجهة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ⚽📝 pic.twitter.com/twNqNYMgdR — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 24, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم أمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / شيكابالا / أشرف بنشرقي / مصطفي محمد /

تشكيل الفريقين:

في المقابل، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.

يسعى الفارس الأبيض للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب من أجل حسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في المباراة التي لُعبت في الكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكونى سهلة أبدًا على الزمالك.