الزمالك يستقر على خليفة ميتشو ويحدد موعد وصوله

من سيتولى مهمة تدريب الزمالك خلفًا للصربي ميتشو؟

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على المدرب الذي سيشغل منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للصربي ميتشو، الذي سيتم اتخاذ قرارًا بإقالته.

الزمالك اتخذ قرارًا بإقالة ميتشو من تدريب الفريق الأبيض، بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه مؤخرًا، والخسارة التي تلقاها أمام مازيمبي الكونغولي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب القادم هو الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للرجاء المغربي، والأهلي المصري، ليقود الزمالك الفترة المقبلة.

كارتيرون سيصل إلى القاهرة غدٍ الثلاثاء، من أجل إتمام التعاقد مع الزمالك، حسم الاتفاق على كافة بنود العقد الذي سيربط الطرفين.

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المدرب الفرنسي قام بدراسة العرض جيدًا خلال الساعات الماضية، بعد مفاوضات معه من جانب الزمالك، حيث قام أيضًا بدراسة قائمة الفريق للتعرف على أبرز اللاعبين.

كارتيرون كان يقود الغريم التقليدي لفريق الزمالك "الأهلي"، حيث وصل معه لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 قبل خسارته أمام الترجي التونسي.