كارتيرون يُفاجئ لاعبي الزمالك بقرار صادم

تعليمات صارمة من المدرب الجديد للزمالك

أصدر باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك قرارًا بتعديل مواعيد التدريبات الخاصة بالفريق لتُقام صباحًا بدلًا من الفترة المسائية.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن كارتيرون أخبر لاعبي الزمالك بأن التدريب اليومي سيُصبح موعده عند الـ11 والنصف صباحًا بدلًا من الخامسة مساءً كما كان متبعًا في الفترة السابقة ومع مختلف الأجهزة الفنية وآخرها بقيادة الصربي ميتشو.

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وبرر المدرب الفرنسي هذا القرار برغبته تقليل الإصابات العضلية التي يُعاني منها اللاعبون، إذ يرى أن عدم حصول اللاعبين على ساعات كافية من النوم أحد أبرز الأسباب خلف تلك الإصابات.

ويرغب كارتيرون في أن ينام اللاعبون مبكرًا للحصول على ساعات نوم جيدة وكافية قبل المران، وكذلك لاستنشاق الهواء النقي صباحًا.

وقال المدرب مازحًا للاعبين خلال إبلاغهم بهذا القرار "من الآن ستخلدون جميعًا للنوم مبكرًا وهو ما سيمنع بعضكم من اللعب بألعاب الفيديو حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي".

يُذكر أن كارتيرون الذي سبق أن تولى مهمة تدريب وادي دجلة والأهلي في مصر والرجاء في المغرب خلف الصربي ميتشو في تدريب الزمالك، وقد نجح في قيادة الفريق لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا حين استضاف أول اغسطس الأنجولي وهزمه بهدفين دون رد أحرزهما أشرف بنشرقي.