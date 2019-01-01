ميتشو: كرة القدم المصرية مختلفة، والأهلي قوي بنا

المدرب حقق لقبه الأول مع الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا ميتشو المدير الفني للزمالك سعيدًا للغاية عقب نجاحه في قيادة الفريق للفوز بكأس مصر عقب التغلب على بيراميدز في المباراة النهائية 3-0.

وقال المدرب الذي تولى مهمته الشهر الماضي أن التزام اللاعبين بتعليماته ودعم الجمهور الهائل هما أهم أسباب الفوز الكبير والتتويج باللقب.

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مضيفًا في تصريحاته لقناة أون سبورت "أخيرًا وبعد 3 أسابيع من العمل الجاد وصلنا للاختبار النهائي، بيراميدز فريق رائع وقوي لكننا ودون الدخول في تفاصيل كثيرة لعبنا مباراة ممتازة واستحقينا الفوز باللقاء".

"اللاعبون لعبوا مباراة رائعة، كافة التفاصيل التي خططنا لها رأيناها اليوم، التزم اللاعبون بكافة التعليمات التي طلبتها منهم، المباراة كانت متوازنة في الشوط الأول لكننا سجلنا 3 أهداف في الثاني، واللاعبون الكبار لعبوا دورًا جيدًا في منح الفريق الثقة المطلوبة".

وحول امتلاكه الخبرة اللازمة للتدريب في مصر بعد عمله في أكثر من دولة أفريقية، قال ميتشو "أنا سعيد جدًا بما أمتلكه من خبرات لأنها إضافة إلى رصيدي من المعرفة، لكن كرة القدم المصرية مختلفة تمامًا عن الأفريقية. الناس هنا يعشقون كرة القدم وقد رأينا هذا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة".

وعن مواجهة الأهلي في السوبر، قال المدرب "لا أفكر بمباراة الأهلي الآن بل بالرحلة إلى السنغال لخوض مباراة دوري أبطال أفريقيا. نحن نقدر ونحترم الأهلي لأنه قوي بوجود الزمالك ونحن أقوياء بوجوده، وقوة الفريقين تؤدي لبطولة دوري رائعة وهي لصالح الكرة المصرية".

"لا أفكر بأي مباراة حاليًا سوى القادمة في دوري أبطال أفريقيا، وهي اختبار صعب لشخصية اللاعبين، سنرى ما سيحدث عقب هذا الاحتفال".

وأتم ميتشو تصريحاته موجهًا الكثير من كلمات الشكر والامتنان لجمهور الفريق الأبيض على دعمه ومساندته للفريق من مدرجات برج العرب أمام بيراميدز، مؤكدًا أنهم من يقفون خلف هذا الفوز الرائع.