وفاة لاعب الزمالك السابق

علاء علي مسيرة عشر سنوات في الملاعب، انتهت بسبب المرض الخبيث

توفي ظهر اليوم الإثنين، علاء علي؛ جناح أيسر الزمالك وبتروجيت السابق، عن عمر يناهز 31 عامًا.

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت أن وفاة اللاعب جاءت بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، استمرت لسنوات.

صاحب الـ31 عامًا بدأ حياته الكروية لاعبًا في ناشئي الفارس الأبيض، حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2009.

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وفي عام 2012 رحل علاء عن القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر إلى تليفونات بني سويف، ومنه إلى سموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وأخيرًا بتروجيت.

وتوقفت مسيرة الجناح الأيسر مع كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، حيث انتهى عقده مع بتروجيت ولم يوقع لأي نادٍ آخر.

شارك علاء في 175 مباراة بمختلف البطولات طوال مسيرته، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 19 آخرين.