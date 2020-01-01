الزمالك: طلبنا من مصطفى محمد تأجيل احترافه إلى بعد الأولمبياد

الزمالك أقنع مهاجمه بالاستمرار مع الفريق حتى الأولمبياد

أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على أن إدارة ناديه طلبت من مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بتأجيل رغبته في الاحتراف الخارجي خلال الوقت الحالية.

مصطفى محمد انقطع عن التدريبات الفترة الماضية، بسبب رفض إدارة الزمالك احترافه، ورفض العروض التي وصلت إلى إدارة القلعة البيضاء، قبل أن يعود إلى التدريبات أمس الثلاثاء.

قاسم قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "طلبنا من مصطفى محمد تأجيل رغبته في الاحتراف، والانتظار لما بعد أولمبياد طوكيو 2021".

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المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "ليس منطقيًا أن يتم التنازل عن اللاعب، ولا يوجد بديلًا له، خاصة وأن القلعة البيضاء بحاجة إلى 3 مهاجمين في مركزه خلال الوقت الحالي".

أشرف قاسم واصل: "المقابل المالي ليس السبب الرئيس في رفض احتراف مصطفى محمد، بل الرفض جاء لحاجة الفريق الأبيض الفنية لخدمات المهاجم".

وأردف: "الزمالك يعي جيدًا حلم اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى، ولكن هناك مسؤولية مشتركة، ويجب على اللاعب وضع مصلحة النادي في اعتباره".

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واختتم قاسم تصريحاته قائلًا: "تأجيل الاحتراف إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، سيكون له عامل إيجابي له، بتوفير أكثر من عرض من أندية أوروبية، وربما تكون أندية كبيرة".

ومن المقرر أن يشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو باليابان خلال صيف 2021، بعد قيادته للفراعنة للتتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر نوفمبر 2019.