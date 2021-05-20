الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة

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الزمالك 2 × 1 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز صعب للزمالك على طلائع الجيش بهدفين لهدف

90 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البديل أسامة فيصل يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من رأسية قوية ورائعة

86 عررضية من زيزو ورأسية من الونش ولكنها تصل سهلة في يد محمد بسام

84 ضربة حرة غير مباشرة للزمالك، وعرررضية خطيرة تمر من فوق رأس الونش

83 الزمالك يضغط بقوة بحثًا عن إحراز هدف الفوز قبل نهاية المباراة

77 عرررضية خطيرررة من الجهة اليمنى لطلائع الجيش، الكرة تمر بغرابة من أمام عمرو مرعي الذي إذا لمس الكرة برأسه لشكلت تهديدًا حقيقيًا لعواد

70 أوووووووووه! ماذا أضاعت يا مروان؟ تمريرة رائعة من سيف الدين الجزيري إلى مروان حمدي، الكرة كان ينقصها تسديدها بأي شكل لتسكن المرمى الخالي بعد خروج بسام من مرماه

69 ضربة ركنية للزمالك، الكرة تصل إلى الونش الذي لعبها برأسه ولكن محمد بسام يمسك الكرة

64 أوووووووووووووه فرجاني يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد بشكل رائع، ولكنها تمر بجوار القائم بقليل، الزمالك كان قريبًا من التقدم في النتيجة

63 تسديدة بعيدة المدى من أحمد سمير ولكن الكرة بعيدة عن مرمى محمد عواد

60 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سيف الدين الجزيري يسجل هدف التعادل للزمالك بشكل رائع، تحرك خلف دفاع طلائع الجيش بصورة ممتازة، واستلم الكرة وراوغ قبل أن ينهي الكرة في الشباك بلمسة جميلة

54 سيف الدين الجزيري ينطلق على الجهة اليسرى في المساحة الخالية بشكل رائع، وبدلًا من أن يمرر للقادم من الخلف، يسدد الكرة في يد محمد بسام!

52 حكم المباراة يتراجع عن احتساب ركلة جزاء، بداعي أن لمسة اليد لم تكن متعمدة

51 حكم المباراة يتوجه لمكان تقنية الفيديو، لمتابعة إحدى اللقطات، تحسبًا لاحتساب ركلة جزاء للزمالك

49 تسديدة مباغتة من أحمد سمير ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

48 عرررضية من الجهة اليسرى للزمالك، زيزو يحاول لعب الكرة برأسه ولكنها تلمس يده!

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش على الزمالك بهدف نظيف سجله عمر جمال

45 أووووووه، عبد الشافي كان قريبًا للغاية من تسجيل التعادل للزمالك! عرررضية من حازم أمام وعبد الشافي يخترق بشكل جيد ويسدد ولكنها ضعيفة في يد محمد بسام

44 محمد بسام يتألق ويحرم الزمالك من التعادل! بن شرقي يمرر كرة رائعة لسيف الدين الجزيري ولكن حارس الطلائع يخرج من مرماه ويتصدى للكرة

43 تسديدة قوية من طلائع الجيش ولكن عواد يتألق ويتصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع

37 محاولة بعيدة المدى من أحمد سيد زيزو، ولكن محمد بسام يمسك بالكرة

34 تسديدة من أحمد سمير الذي تحرك بشكل جيد على الجهة اليمنى، ولكن عواد يمسك بالكرة

28 حكم المباراة احتسب الهدف برغم أن حكم الخط رفع الراية، وذلك بعد التأكد من صحته من خلال تقنية الفيديو

28 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول طلائع الجيش يسجل الهدف الأول عن طريق عمر جمال، المهاجم المُعار من الأهلي انفرد بعواد وتجاوزه بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية

25 عررضية من حازم أمام ورأسية من فرجاني ساسي ولكن الكرة ضعيفة وبعيدة عن مرمى محمد بسام

18 تسديدة للزمالك من خارج منطقة الجزاء بقدم إسلام جابر، ولكن محمد بسام يمسك بالكرة

17 مرتدة خطيرررة للزمالك، زيزو ينطلق من الجهة اليمنى، ولكنه يسدد الكرة في الشباك الخارجية! وتضيع على الزمالك فرصة لتسجيل الهدف الأول

15 مرور ربع ساعة على بداية المباراة، بدون أي تسديدة على المرمى من الفريقين

9 تسديدة من بن شرقي ولكن الكرة عالية جدًاجدًا عن مرمى الطلائع

7 ركنية جديدة للطلائع، الكرة تصل إلى مهند لاشين الخالي تمامًا من الرقابة والذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

3 ضربة ركنية لطلائع الجيش، خروج خاطئ لعواد من مرماه، ولكن لحسن الحظ الكرة تلمس لاعب الطلائع وتخرج ضربة مرمى

2 سيطرة واستحواذ على الكرة من الزمالك في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

قرر المدرب الفرنسي كارتيرون البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر

سيف الدين الجزيري

تشكيل طلائع الجيش:

قرر المدرب عبد الحميد بسيوني اللعب بالخطة التالية:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد بسام

محمد ناصف - أحمد علاء - خالد السطوحي - علي الفيل

عمرو السيسي - مهند لاشين

ناصر منسي - إسلام محارب - أحمد سمير

عمرو جمال

يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة بعد الفوز على إنبي في الأسبوع الماضي، ويسعى للحفاظ على تواجده في القمة لعل وعسى يستمر في هذا المركز إن لم يفز خصمه اللدود في مبارياته المؤجلة، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.