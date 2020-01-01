الزمالك ضد مصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز مباشرة لحظة بلحظة والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي

الزمالك × مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الزمالك:

التشكيل: 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني

طارق حامد - محمد حسن

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة مصر المقاصة. 📝⚽️ pic.twitter.com/qOdZqP9bUQ — SC (@ZSCOfficial) August 15, 2020

أما مصر المقاصة يقع في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، وفاز في المباراة الأخيرة على أسوان والتي كانت الأولى له بعد فيروس كورونا 2-1، وجدير بالذكر أن الفريق به 3 عناصر تعرضوا للإصابة بالفيروس قبل المباراة السابقة، لكنه لعب المباراة بعد استبعادهم.

يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، وأقرب منافسيه نادي بيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف، لكن نادي الزمالك لعب مباراة أقل حتى الآن، وصعد رصيد الأبيض من 34 إلى 35 نقطة بعد التعادل مع زعيم الثغر ويسعى الآن للفوز ومصالحة وإسعاد جماهيره بعد أن فرط في فوزٍ سهل.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.