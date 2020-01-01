رسميًا .. سموحة يطالب باحتسابه فائزًا على الزمالك بكأس مصر أو إعادة المباراة

الفارس الأبيض فاز في اللقاء بالأشواط الإضافية

تقدم مجلس إدارة نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للاحتجاج على نتيجة مواجهة الزمالك، مطالبًا باحتساب فريقه فائزًا أو إعادتها.

الفارس الأبيض كان قد هزم الفريق السكندري بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، بدور الـ16 من كأس مصر، الذي أقيم أول أمس الإثنين.

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واعترض سموحة على مشاركة إمام عاشور؛ لاعب الأبيض، ومحرز الهدف الثاني، في المباراة، بداعي صدور قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمباراة واحدة.

وجاء نص بيان مجلس إدارة فرج عامر كالتالي:

قبل انطلاق المباراة انتشر على مواقع الانترنت يفيد بإيقاف اللاعب إمام عاشور مباراة واحدة، ونظرا لأن الاتحاد المصري يقوم بإخطار النادي المقيد به اللاعب فقط بمدة ونوع العقوبة، لذلك كان من البديهي أن نعتقد انه تم إخطار نادي الزمالك بإيقاف اللاعب فإنه ليس من الطبيعي أن يتم إخطار الإعلام بإيقاف اللاعب قبل ناديه.لذا يرجى التكرم من سيادتكم بتفعيل اللائحة واحتساب نادي سموحة فائزا في المباراة نظرا لإشراك لاعب موقوف في المباراة.

وفي حال عدم إخطار نادي الزمالك بإيقاف اللاعب قبل المباراة بالرغم من اتخاذ القرار بوقت كافي فإننا نحتج رسميًا عل تأجيل إخطار نادي الزمالك بإيقاف اللاعب والسماح له بالمشاركة في المباراة بالرغم من صدور قرار بإيقافه ونطالب سيادتكم رسميا بإعادة المباراة حيث انه كان من حق نادي سموحة الاستفادة من إيقاف اللاعب لاسيما وأن اللاعب كان له دور مؤثرا في المباراة وأحرز هدفا لو لم يحرزه لانتهت المباراة بفوز نادي سموحة.

علما بأن نادي سموحة يحتفظ بحقوقه الكاملة في اللجوء إلى كافة الجهات المعنية حفاظا على حقوق النادي.

يذكر أن الاتحاد المصري أعلن أمس الثلاثاء، رسميًا قراره بإيقاف إمام عاشور لمباراة واحدة، على إثر اشتباكه مع لاعبي المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، بالدوري المصري الممتاز.