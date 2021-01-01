الزمالك خلال بيان رسمي: نطالب بالعدالة التحكيمية

الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بعد تعادل الفريق مع أسوان

أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك ، برئاسة عماد عبد العزيز، بيانًا رسميًا تعترض خلاله على الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان "كما وصف البيان".

الزمالك تعادل سلبيًا مع أسوان بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم السبت.

ونشر الزمالك عبر موقعه الرسمي نص البيان، والذي جاء كالآتي:

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"تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها، خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز، رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة، تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".

"وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان، حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة، فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة، أكدها جميع من شاهد اللعبة".

"كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرًا، وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

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"وتشدد إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة، مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره".