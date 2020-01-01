هل تمنع مطالب الزمالك حميد أحداد من تحقيق رغبته؟

المهاجم يلعب بالإعارة مع الرجاء حاليًا

كشفت صحيفة الصباح المغربية عن رغبة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البقاء في المغرب وعدم العودة إلى مصر.

اللاعب المغربي انضم للفريق الأبيض قادمًا من الدفاع الجديدي صيف 2018، لكن عدم ظهوره بالمستوى المطلوب أدى لخروجه معارًا للرجاء المغربي بداية الموسم الجاري.

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الصحيفة أوضحت أن أحداد سعيد بالتواجد في الرجاء وقد أبلغ المقربين منه برغبته البقاء مع الفريق للمواسم القادمة ورفضه العودة للزمالك، وقد طلب من إدارة النادي المغربي ضمه نهائيًا.

رغبة اللاعب تلك قد لا تكون كافية لحسم بقائه مع الرجاء، إذ تصطدم بمطالب الزمالك المالية للتخلي عنه خاصة في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق المغربي حاليًا.

ويتضمن عقد إعارة أحداد من الزمالك إلى الرجاء بندًا يسمح للأخير بضمه نهائيًا بنهاية الموسم الجاري مقابل 700 مليون سنتيم مغربي حسب صحيفة الصباح، أي ما يُساوي تقريبًا 800 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يصعب دفعه في ظل الظروف المالية الحالية للرجاء.