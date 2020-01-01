القضاء التونسي يرفض طلب الإفراج عن حمدي النقاز

اللاعب يتواجد في السجن حاليًا

رفض القضاء التونسي طلب محامي حمدي النقاز بالإفراج عن موكله اليوم الجمعة، حسبما أفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة.

وكان القضاء التونسي قد أدان لاعب الزمالك السابق بالاعتداء بالقول غير اللائق على موظف عمومي استوقفه خلال حظر التجوال في مدينة سوسة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 دينار تونسي.

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وحددت المحكمة جلسة جديدة للقضية يوم 15 مايو القادم، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.

النقاز كان قد رحل عن الزمالك في يناير الماضي بعدما فسخ عقده من جانب واحد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، وقد تقدم بشكوى ضد النادي المصري فيما بعد وحصل على حكم لصالحه من الاتحاد الدولي.