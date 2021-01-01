مدرب جلطة سراي عن مصطفى محمد: أثبت أنه سيكون مفيدًا لنا كثيرًا

مهاجم الزمالك السابق يتألق في أول ظهور له مع الفريق التركي وفاتح تريم يشيد به

أشاد فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي التركي، بالمصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه سيفيد فريقه كثيرًا، وفقًا لما قدمه خلال مواجهة باشاك شهير.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90.

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وقال تريم، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية، عقب المباراة: "مصطفى محمد لاعب موهوب جدًا وصغير في السن، هناك الكثير ليتعلمه، لكنه من خلال مشاركته في أول مباراة أثبت أنه سيكون مفيدًا لنا كثيرًا، وكنت أتمنى أن الرأسية التي سددها في المباراة لو تسكن الشباك".

وأضاف حول المباراة: "كنا فريقًا خطيرًا بالكرة، والآن أصبحنا كذلك بدون كرة، حققنا أربعة انتصارات متتالية، رغم أننا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وهذا ليس بالأمر السهل".

يذكر أن مصطفى محمد وصل إلى تركيا في 31 يناير الماضي، وخاض أول مران له في اليوم التالي، ليندمج سريعًا بالفريق، ويشارك في أول مباراة بعد 48 ساعة فقط من انضمامه.

ويأتي انتقال المهاجم المصري لجلطة سراي على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.