رسميًا .. الزمالك يتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا

منافس الأبيض لم يحضر

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الإثنين، خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، لإخطاره بتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الكاف في خطابه أنه اعتبر جازيل التشادي منسحبًا من البطولة، بعدما لم يصل إلى القاهرة بالأمس، لخوض المباراة غدًا الأربعاء.

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كان من المقرر أن يخوض الفارس الأبيض مباراتي دور الـ32 أمام الفريق التشادي بمصر، على أن تتحمل القلعة البيضاء تكاليف إقامة الضيوف، لكن نشب خلاف بين وزير الرياضة بتشاد واتحاد الكرة المحلي، حال دون سفر جازيل.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف التدريبات بعد غدٍ.

ومن المقرر أن يخوض الأبيض في المباراة المقبلة الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها يوم 28 من ديسمبر الجاري.

الزمالك يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر الجدول بست نقاط.