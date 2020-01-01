رسميًا .. الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على محمود علاء

تصرف المدافع أثار استياء مرتضى منصور

قرر مرتضى منصور؛ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة مغلظة على مدافع الفريق محمود علاء، على إثر ما بدر منه خلال لقاء بيراميدز الودي.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام الأزرق، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مبارياتهم بالدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقرر رئيس القلعة البيضاء تغريم علاء 200 ألف جنيه، بعدما تلقى كارت أحمر مباشر في اللقاء، إذ قام بعرقلة محمد حمدي؛ ظهير أيسر بيراميدز، الذي كان في طريقه للانفراد التام بحارس المرمى محمد أبو جبل.

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وخرج علاء بعد الطرد غاضبًا، ليقوم بركل الكرة، في تصرف أثار استياء مرتضى منصور، بحسب ما أعلنت قناة الزمالك، التي أشارت أن العقوبة تأتي لتحذير اللاعب من تكرار الموقف في أي لقاء رسمي.

يذكر أن الأبيض يستهل مشواره في الدوري بملاقاة المصري في في السادس من أغسطس، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، أما الأزرق فيلاقي طنطا في العاشر من الشهر نفسه بالجولة الـ19.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 18 لقاء، يليه الزمالك بـ28 نقطة من 16 مباراة.