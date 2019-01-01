ممر شرفي ومواساة دونجا تجسد الروح الرياضية بين الزمالك وبيراميدز

لاعبو الأبيض يدعمون الكتيبة الزرقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تجسدت الروح الرياضية في الملاعب المصرية بين ناديي الزمالك وبيراميدز، عقب خسارة الأخير لقب كأس مصر، وحصد الأبيض الكأس الـ27 في تاريخه.

الفارس الأبيض توج بطلًا للكأس للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما تغلب على الأزرق بثلاثية نظيفة، سجلها يوسف أوباما وأشرف بنشرقي "هدفين"، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. (طالع تقرير المباراة)

وانهمر عماد نبيل "دونجا"؛ لاعب بيراميدز، في البكاء فور نهاية المباراة، ليتجه إليه بنشرقي لمواساته، ثم يتبعه محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو الآخر.

وقام لاعبو الفارس الأبيض بتنظيم ممر شرفي للاعبي الكتيبة الزرقاء في طريقهم إلى منصة تسلّم الميداليات الفضية، وبدورهم رد لاعبو بيراميدز على هذه اللفتة الطيبة بتنظيم ممر شرفي للأبيض قبل تسلُّمهم الميداليات الذهبية والكأس.

شيكابالا يحتفل بالكأس الـ27 بالبكاء ودعم جنش

يذكر أن الزمالك نجح خلال موسم 2018-2019 في حصد ثلاث بطولات حتى الآن؛ السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية وأخيرًا كأس مصر، يتبقى له السوبر المحلي الذي يجمعه بالأهلي في 17 من سبتمبر الجاري.