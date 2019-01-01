شيكابالا يحتفل بالكأس الـ27 بالبكاء ودعم جنش

الفهد الأسمر العائد يقود الفارس الأبيض للبطولة الثالثة خلال موسم 2018-2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ساهم العائد بعد غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك، في حصد فريقه لقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه والثانية تواليًا.

الفارس الأبيض حصد اللقب بعد تغلبه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، سجلها يوسف أوباما وأشرف بنشرقي "هدفين"، وصنع منها شيكا الهدف الأول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. (طالع تقرير المباراة)

وفور اطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، انهمر شيكا بالبكاء متوجهًا لتحية الجماهير، ومرتديًا قميص محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الفريق، المصاب، دعمًا له.

جنش كان قد أصيب خلال معسكر منتخب مصر قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 بقطع في وتر أكيليس، ليغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.

وتعد بطولة الليلة هي الأولى لشيكا مع الأبيض عقب عودته من رحلة احترافية قصيرة بالدوري اليوناني لم تكتمل، الكأس الـ27 هي الأولى أيضًا للأبيض تحت قيادة مدربه الجديد فيتشو.

ونجح الزمالك خلال موسم 2018-2019 في حصد ثلاث بطولات حتى الآن؛ السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية وأخيرًا كأس مصر، يتبقى له السوبر المحلي الذي يجمعه بالأهلي في 17 من سبتمبر الجاري.