الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، علي استاد القاهرة الدولي

الزمالك 0 × 0 بيراميدز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

على الجانب الآخر يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وعلى الرغم من التعادل الآخير في الدوري أمام أسوان، إلا أن الفريق يُقدم أداءً غاية في القوة في مبارياته الأخيرة ببطولة كأس مصر وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي خاض أخر مبارياته فيها منتصراً على نادي نواذيبو بسداسية نظيفة دون رد.

تعثر أبناء ميت عقبة في مباراته بالجولة الماضية أمام إنبي، حيث هُزم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخوض معركة خاسرة أمام مازيمبي في أولى جولات دوري أبطال أفريقيا، ولكن عاد الأبيض من جديد للانتصار على الشرقية في كأس مصر ومن ثم انتصر على بريميو دي أوجوستو في ثاني جولات دوري الأبطال الأفريقية، ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 10 نقاط.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./