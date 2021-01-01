هل سيحتاج الأمر لتدخل جراحي؟ .. إصابة باتشيكو في مران الزمالك

الفارس البيض يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تعرض البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، للإصابة خلال مران الفريق، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

الفارس الأبيض يلاقي سيراميكا بعد غدٍ الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح طبيب الزمالك، للموقع الرسمي لناديه، أن الإصابة حدثت في مران الأمس وليس الليلة، ومؤكدًا أنها بسيطة، إذ أنها عبارة عن التواء بسيط.

وقال أسامة: "الأمر بسيط وليس كما تحدث البعض، وخضع باتشيكو للكشف، وأثبتت الفحوصات وجود بعض الآلام البسيطة، وحصل على العلاج المناسب، ثم ارتدى واقي للركبة، وخاض مران اليوم بشكل طبيعي، ولا يحتاج الأمر لجراحة أو شيء من هذا القبيل".

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، ويحل بيراميدز ثانيًا بـ25 نقطة من 15 مباراة، والأهلي ثالثًا بـ24 نقطة من عشر مباريات.