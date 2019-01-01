عودة حامد وساسي وغياب شيكا وجمعة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن الجهاز الفني بقيادة ميتشو قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون في الجولة الخامسة من الدوري المصري، وقد شهدت غياب عبد الله جمعة ومحمود شيكابالا و6 لاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ميتشو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم غدٍ السبت في مباراة مقدمة من الأسبوع الخامس في الدوري المصري.

وقد اتخذ اتحاد كرة القدم المصري قرارًا بتأجيل مباراة المقاولون ضد أسوان ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري، وتقديم مباراة الزمالك ضد المقاولون، عقب تأجيل لقاء القمة ضد الأهلي الذي كان من المفترض أن يلعب غدًا السبت.

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وشهدت قائمة الزمالك غياب العديد من لاعبيه للإصابة أو لأسباب فنية بقرار مدربه ميتشو، لكن الأهم كان عودة ثنائي خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة.

ويغيب عن الأبيض أمام المقاولون كلًا من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز للإصابة، فيما استبعد ميشتو محمد عنتر لأسباب فنية.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء ومحمد الونش ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

الوسط: أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإسلام جابر ومصطفى فتحي وكريم بامبو وإمام عاشور وطارق حامد.

الهجوم: خالد بوطيب ومحمد مصطفي.

وكان الزمالك قد بدأ الدوري المصري بالفوز على الاتحاد ومصر المقاصة بنتيجة واحدة هي 1-0 قبل أن يفقط نقطتين بتعادل مخيب بنتيجة 1-1 مع نادي مصر الصاعد هذا الموسم.