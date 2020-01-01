الشيشيني: قرار اتحاد الكرة فاجأنا، الزمالك جاهز للعب دومًا

المدرب العام يتحدث عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الأخير

قال سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك أن قرار اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مباراتهم أمام المصري فاجأهم، مؤكدًا على استعدادهم لخوض المباريات دومًا.

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن تأجيل مباريات السبت والأحد في الدوري المصري لسوء الأحوال الجوية في مصر خلال الفترة الحالية، وأبرزها مباراة الأهلي ضد إنبي والزمالك ضد المصري.

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وكان الاتحاد قد أجل كذلك مباراة الفريق الأبيض ضد الاتحاد والتي كانت مقررة يوم الخميس الماضي لنفس السبب، فيما لعب الأحمر ضد سموحة يوم الأربعاء وتعادل 1-1 لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية منذ انطلاق الدوري عند 16 انتصار.

الموقع الرسمي للزمالك نقل عن الشيشيني قوله "الفريق كان يواصل تدريباته استعدادًا للقاء وكان سيختتم تدريباته السبت ويسافر إلى الإسكندرية للعب المباراة".

أضاف "كنا على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض اللقاء، قصة التأجيل لم تكن في حساباتنا أبدًا، وكذلك تأجيل المباراة السابقة أمام الاتحاد، فوجئنا بقرار التأجيل من اتحاد كرة القدم بينما كنا نستعد للسفر للعب اللقاء".

"في النهاية نحن نحترم كل القرارات الخاصة بالمسؤولين عن الكرة ولا يوجد تعليق عليها، ونحن نركز فقط في التدريبات وعلى أتم الجاهزية لخوض المباريات في أي وقت".

وأتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن تدريبات الفريق ستتواصل بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.