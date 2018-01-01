النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يكشف موعد طرح تذاكر مباراة القطن وعدد الجماهير

آخر تحديث
التعليقات()
الزمالك يلعب مع القطن التشادي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية، ستكون اول مباراة في الموسم الحالي تشهد حضور الجماهير بالتذاكر وليس الدعوات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية على استاد بتروسبورت، مساء السبت القادم.

وأشار النادي في بيان نشره اليوم، أن تذاكر المباراة سيتم بيعها بداية من صباح الأربعاء، وتشمل درجات أولى وثانية وموحدة ومقصورة.

اختيارات المحررين

وشدد مجلس إدارة الزمالك في بيانه، أنه في حال التزام جماهير الفريق وعدم الخروج عن النص، باستخدام الشماريخ والسباب، سيتم اعتماد تجربة التذاكر في مباريات الفريق بالدوري.

وكانت إدارة الزمالك قد طلبت حضور 10 آلاف مشجع، لمباراة الفريق أمام القطن، وفقاً لتصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ولكن لم تصل الموافقة الأمنية حتى الآن.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق