غياب عواد ومصطفى محمد عن قائمة الزمالك استعدادًا للشرقية

الفارس الأبيض يخوض المباراة بقيادة الجهاز المعاون بعد إقالة ميتشو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه، استعدادًا لملاقاة الشرقية غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

القائمة شهدت استبعاد الثنائي حارس المرمى محمد عواد والمدافع محمود علاء، للإيقاف لتراكم البطاقات، فيما تم استبعاد مصطفى محمد لإراحته.

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وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي.

في الدفاع: محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

في الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم.

في الهجوم: عمر السعيد.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة في مباراتين متتاليتين مؤخرًا؛ الأولى أمام إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز بثنائية مقابل هدف وحيد، تبعها خسارة بالجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

ويدير مواجهة الغد الجهاز المعاون للصربي ميتشو؛ المدير الفني المقال للأبيض، لحين تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد المسؤولية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.