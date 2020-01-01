بهدفه ضد الرجاء .. بنشرقي يدخل تاريخ الزمالك من أوسع أبوابه

إنجاز رائع للنجم المغربي

دخل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي تاريخ ناديه الزمالك من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدفه التاسع بالقميص الأبيض في البطولات الأفريقية، وذلك خلال مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

المهاجم القادم للزمالك من الهلال السعودي صيف 2019 سجل هدف انتصار فريقه الوحيد على بطل الدوري المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم السبت القادم في القاهرة خلال موقعة الإياب الحاسمة.

هدف بنشرقي في الرجاء جعله الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في تاريخ الزمالك في البطولات الأفريقية متخطيًا رقم عبد الله سيسيه صاحب الـ8 أهداف.

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وسجل صاحب الـ26 عامًا سبعة أهداف مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهدفين في مباراة السوبر القاري أمام الترجي التونسي، وكانت بداية أهدافه بثنائية ضد ديكيدها أف سي الصومالي في اللقاء الذي انتهى 7-0 لصالح الأبيض.