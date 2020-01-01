سلاح التسديد وإهدار الفرص الكبرى .. لغة الأرقام في لقاء الرجاء والزمالك

مواجهة منتظرة بين الزمالك والرجاء، من سيتفوق في ليلة الأحد؟

مباراة من العيار الثقيل، ستجمع بين الرجاء البيضاوي المغربي، ونظيره الزمالك المصري، مساء غدٍ الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن توج الأول بلقب الدوري المغربي للمحترفين في الأمتار الأخيرة، فيما خسر الزمالك لقب الدوري المصري مبكرًا لصالح غريمه التقليدي الأهلي، والذي سيلعب في نصف النهائي أيضًا أمام الوداد.

وتعد الأرقام جزء من التحليل الفني لأي مباراة بكرة القدم، ولكنها لا تُقدم إثباتات على أي شيء، بالرغم من أنها عامل مساعد لإظهار بعض الجوانب الفنية ونقاط القوة والضعف للفرق.

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ونستعرض خلال السطور التالية، عدة أرقام من مشوار الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم..

الرجاء يهدر الفرص الكبرى

سنحت أمام لاعبي الزمالك 11 فرصة، استطاعوا أن يسجلوا منها 5 أهداف وأهدروا 6 فرص محققة، كما سنحت أمام الرجاء 6 فرص محققة، ولم يستغل لاعبي الفريق المغربي سوى فرصة واحدة للتسجيل وأهدروا 5 فرص.

نسبة نجاح الرجاء في استغلال الفرص المحققة هي 16.67%، وهو ما يعني أن الفريق المغربي يعاني على مستوى استغلال الفرص أمام الخصوم، وهو ما يتسبب في مشكلات له أمام الزمالك.

أما عن الزمالك، فكانت نسبة استغلال الفرص الكبرى هي 45.4%، وهي نسبة طيبة، حيث سيستطيع الفريق المصري استغلال الفرص التي ستتاح له حتى لو كانت قليلة.

سلاح التسديد من خارج المنطقة

سجل الزمالك والرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 8 أهداف لكل فريق، هدفين لكل فريق من خارج منطقة الجزاء، بنسبة 25% من أهداف الفريقين بالبطولة القارية.

وسدد الزمالك 37 تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما سجل الرجاء البيضاوي 31 تسديدة مباشرة على المرمى.

وهذا يدل على أن التصويب من خارج منطقة الجزاء، هو سلاح من أسلحة الفريقين، قبل الصدام المرتقب بينهما، فمن سيستطيع أن يستغل فرص التسديد من خارج منطقة الجزاء؟

أهداف رأسية

يتفوق نادي الرجاء المغربي على نظيره الزمالك في الأهداف المسجلة بالرأس، حيث سجل الفريق المغربي 3 أهداف بالرأس، بينما سجل الزمالك هدفين فقط.

وهذا يدل على قدرة لاعبي الفريقين على استغلال الكرات العرضية من الجانبين، سواء من اللعب المفتوح، أو من الركلات الثابتة "ركلات حرة أو ركلات ركنية".

تمريرات ناجحة

يتميز فريق نادي الزمالك خلال مبارياته الأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بأسلوب لعبه الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة، واللعب على الهجمات المرتدة لتسجيل الأهداف.

لاعبو الزمالك مرروا الكرة 3308 مرة، منها 2614 تمريرة صحيحة، وذلك بنسبة نجاح وصلت إلى 79%، وهي نسبة جيدة لفريق يلعب بأسلوب دفاعي والاستحواذ على الكرة.

أما عن الرجاء فمرر لاعبوه 3108 تمريرة، أقل من الزمالك بـ200 تمريرة فقط، منها 2354 تمريرة صحيحة، ووصلت نسبة التمريرات الناجحة إلى 76%.

وهذا الأمر يدل على أنه سيكون صراعًا في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين، في الاستحواذ على الكرة، وهو الأمر الذي قد ينذر إلى كثرة الأخطاء على الفريقين.

الزمالك لا يفوز خارج ملعبه

خلال 8 مباريات لعبها فريق نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، نصفها خارج ملعبه، لم يستطع تحقيق أي انتصارات، بل اكتفى بالانتصار على ملعبه في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخارج أرضه تعادل مباراتين، وخسر مباراتين.

أما عن الرجاء، فاستطاع أن يحقق انتصارًا واحدًا خارج أرضه، وانتصر على ملعبه في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط، من أصل 8 مباريات ذهابًا وإيابًا.