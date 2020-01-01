رئيس اللجنة الأولمبية: مرتضى منصور تنازل عن حقه، إيقافه أصبح نهائيًا

القرار بات نهائيًا

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات أصبح نهائيًا ولا رجعة فيه.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارها في الرابع من أكتوبر الماضي مع منحها رئيس الزمالك فرصة الطعن على القرار، لكنه لم يطعن خلال الفترة المحددة والتي انتهت في الـ14 من نفس الشهر.

حطب تحدث عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس قائلًا "مرتضى منصور كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه، وبالتالي أصبح قرار إيقافه نهائيًا ولا رجعة فيه".

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"مرتضى منصور لا يستطيع الطعن الآن على القرار لأن المدة انتهت بالفعل، كان عليه أن يطعن ويلجأ للمحكمة الرياضية الدولية، لكنه لم يسلك هذا الطريق".

وأكد حطب تقديره واحترامه لكيان نادي الزمالك، موضحًا أنه لم يُوقف ولم يصدر ضده أي قرارات، مضيفًا "نحن لا نتحدث عن نادي الزمالك، والأمر لا يتعلق بمجلس إدارة النادي فقط بل بأي شخص يخرج عن القانون".

وحول وجود دور لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في القرار، قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "رغم أن حسن مصطفى تأذى كثيرًا بالهجوم ضده وبالألفاظ التي قيلت بحقه، إلا أنه فضل الابتعاد وعدم التدخل في شيء، لا علاقة له بالأمر رغم ما تعرض له من ضرر بالقول والفعل".