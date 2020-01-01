فاروق جعفر على رأس تعديلات مهمة في لجنة كرة الزمالك

وقبول استقالة محمد عطية

أعلنت قناة الزمالك الرسمية إجراء تعديلات مهمة على لجنة الكرة في النادي، أبرزها خروج الثنائي أشرف قاسم وعبد الحليم علي وانضمام فاروق جعفر.

كان الزمالك خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي قد شهد خلافات وقرارات متناقضة أبرزها التراجع عن التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل، وقد تقدم عبد الحليم علي باستقالته من لجنة الكرة وكذلك المستشار محمد عطية من اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي حتى الانتخابات القادمة.

وقد قبلت وزارة الرياضة المصرية استقالة محمد عطية وعينت عماد عبد العزيز بدلًا منه، فيما تم تعيين خالد رفعت مسؤولًا للجنة التسويق في النادي.

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وفيما يخص لجنة الكرة، فقد أوضحت قناة الزمالك أنه لن يكون لها رئيسًا أو نائب رئيس، علمًا أن أيمن يونس كان رئيس اللجنة السابقة.

وقد انضم للجنة كلًا من فاروق جعفر وحسين السيد وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبد الحميد "دونجا" بجانب استمرار أيمن يونس، وقد غادرها الثنائي أشرف قاسم وعبد الحليم علي.

أشرف قاسم حافظ على منصب المشرف العام على كرة القدم في الزمالك، وكذلك احتفظ عبد الحليم هداف الفريق التاريخي في الدوري المصري على منصبه مديرًا للكرة وقد تابع مران الأمس بالفعل.