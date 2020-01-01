أخبار الزمالك اليوم | زيزو يرفض الدوري السعودي، ومرتضى يفتح النار

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ..

أحمد سيد زيزو يرفض عرضًا خياليًا من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية مصرية عن رفض أحمد سيد زيزو نجم وسط الزمالك عرضًا خياليًا من أحد أندية الدوري السعودي للانضمام له الموسم القادم، مبديًا رغبته بالبقاء مع الفريق الأبيض خاصة في ظل تمسك الإدارة والمدرب باتريس كارتيرون به.

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