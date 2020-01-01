أخبار الزمالك | صفقات تبادلية مع بيراميدز والإسماعيلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 6 أبريل 2020 ..

إعلامي: الزمالك مهتم بلاعب مصر

قال محمد فاروق الإعلامي في قناة "TEN" المصرية أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع إسلام طارق لاعب نادي مصر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

اللاعب كان قد انضم إلى مصر قادمًا من سموحة ويُقدم هذا الموسم أداءً جيدًا جدًا، وقد رحب بارتداء القميص الأبيض لكنه اشترط التفاوض مع إدارة ناديه خاصة أن عقده مازال ممتدًا معهم.

الزمالك يُخطط لخطف باهر المحمدي من الأهلي

يبدو أن الصيف القادم سيشهد صراعًا محتدمًا بين الأهلي والزمالك على خدمات مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي، إذ يُعد أحد الأهداف المهمة للفريق الأحمر ويبدو أن الأبيض سيدخل المنافسة بقوة.

إذ كشفت مصادر صحفية أن إدارة مرتضى منصور عرضت على نظيرتها في الإسماعيلي التنازل عن عمر السعيد نهائيًا وإعارة إمام عاشور لمدة موسم واحد في سبيل الحصول على بطاقة المحمدي.

ميتشو: لم أطلب أي لاعب من الأهلي، وهؤلاء هم الأفضل

قال ميتشو المدير الفني السابق للزمالك أنه لم يطلب ضم أي لاعب من الأهلي خلال فترة تواجده مع الفريق.

وأضاف أن الرباعي فرجاني ساسي و طارق حامد وأشرف بنشرقي وأحمد زيزو هو أفضل لاعبي الزمالك خلال هذه الفترة.

محمد فاروق: صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

أوضح الإعلامي في قناة "TEN" المصرية أن الزمالك يُخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز، يتخلى خلالها عن لاعبه المعار إلى سموحة أحمد فتوح بهدف ضم قلب الدفاع أحمد أيمن منصور.