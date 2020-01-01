أخبار الزمالك اليوم | عروض كثيرة للمعارين، ولا صفقة تبادلية مع الوداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 30 مايو 2020 ..

عروض عديدة لمهاجم الزمالك المعار للاتحاد

أفادت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل الزمالك أن الإيفواري عبد الرزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري لديه عدة عروض في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وأن الأمر لا يقتصر فقط على عرض بني ياس الإماراتي، بل هناك عروض أخرى من الإمارات والسعودية.

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الزمالك يرفض ضم "الهارب" من الأهلي

رفض مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور فكرة التعاقد مع سليمان كوليبالي مهاجم النجم الساحلي الذي سبق أن خاض تجربة قصيرة مع الأهلي أنهاها بالهروب من النادي وفسخ العقد من جانب واحد، وأفادت المصادر المتابعة أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اللاعب على النادي الأبيض لكن تم رفض الفكرة فورًا بسبب سابقة هروبه من الفريق الأحمر.

كابوريا مطلوب في 3 أندية مصرية

تتنافس أندية المصري وسموحة والإنتاج الحربي على الفوز بتوقيع أحمد موسى "كابوريا" صانع ألعاب الزمالك المعار إلى طلائع الجيش هذا الموسم.

كان اللاعب قد انضم للزمالك بعد تألقه اللافت مع المصري لكنه لم يستطع حجز مكان له في التشكيل الأساسي ليغادر إلى الجيش بالإعارة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يُجدد النادي إعارته الموسم القادم لكن لم تُحسم بعد وجهته الجديدة.

الوداد ينفي إتمام صفقة تبادلية مع الزمالك