أخبار الزمالك اليوم | عبد الشافي يرفض العروض السعودية

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 أبريل.

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري اليوم الأثنين 20 أبريل، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأثنين 20 أبريل 2020 ..

تقارير: الزمالك يرغب في ضم جناح حسنية أغادير

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الزمالك، يرغب في التعاقد مع كريم بركاوي، الجناح الأيسر لفريق حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. " اقرأ التفاصيل "

إسماعيل يوسف: طارق حامد لا يستمع للانتقادات

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن طارق حامد يعد هو القلب النابض للفريق الأبيض، وهو مثال للاعب القائد داخل الملعب وخارجه.

وأضاف خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "الجميع يعرف جيدًا قيمة طارق حامد وتأثيره في زملائه، وظهر ذلك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي".

وتابع: "طارق حامد لا يستمع إلى الانتقادات، ولا يتأثر بأي محاولات للهجوم عليه، وتمنيت العودة للملاعب من أجل اللعب معه في خط وسط الفريق الأبيض، لأنه كان سيجعلني أسجل 50 هدفًا".

عبد الشافي يرفض عروضًا سعودية ويتمسك بالزمالك

أكدت تقارير صحفية، على ِأن محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، تلقى عروضًا من أندية سعودية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة الوطن إلى أن عبد الشافي رفض كل العروض التي وصلت له من الدوري السعودي، مفضلًا البقاء والاستمرار مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

الزمالك يضع شرطًا للصفقات الجديدة

وضع نادي الزمالك شرطًا للتعاقد مع أي لاعب خلال الفترة القادمة، وذلك قبل الدخول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك وضع شرطًا بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه، قبل إجراء تفاوض رسمي مع ناديه.