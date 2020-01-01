مرتضى منصور: رفض اللعب بقطر كانت مجرد "لعبة إدارية"

رئيس الزمالك يعاتب عمرو الجنايني على عدم استقبال بعثة الأبيض

كشف مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة الاعتراض على اللعب في قطر، مؤكدًا أنه كانت مجرد لعبة إدارية، مطالبًا بترك مجلس الإدارة يسير الأمور وفقًا لما يراه مناسبًا.

بعثة الفارس الأبيض عادت أمس السبت، من العاصمة القطرية "الدوحة" بعدما توجت بطلًا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وكان مجلس القلعة البيضاء قد رفض خوض المباراة إلا بعد تعهد كتابي من البلد المستضيف بتأمين بعثة الفريق خلال تواجدها بقطر.

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وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "استقبلنا اللاعبين أنا ووزير الرياضة، وكنت أتمنى تواجد عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، كنت أتوقع وجوده، بحكم أنه ذهب للأهلي مرتين، لكنه لم يأتي للزمالك حتى مرة واحدة، لذلك أقول أن المصائب لا تأتي إلا من الزمالكاوية".

وأضاف متحدثًا عن جمهور ناديه: "جمهور الزمالك مرعب، هو جمهور محترم، أصريت على عودة الفريق من قطر إلى مصر دون التوجه مباشرةً إلى الإمارات، لرؤية رد فعل الجماهير، هم زحفوا رغم أن الساعة كانت الواحدة صباحًا، لذلك أشكرهم على مساندتهم للفريق".

مرتضى منصور تابع: "في عهدي الزمالك فاز على الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي بطل إفريقيا، والنجم الساحلي بطل البطولة العربية، وحصد أربعة كؤوس في أربعة أشهر؛ كأس مصر وكأس الرئيس السيسي والكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي".

واختتم: "اتركوا مجلس الإدارة يعمل سياسيًا وإداريًا، نحن من أول ثانية أُعلن بها إقامة المباراة بقطر، لم نفكر في الانسحاب، لكننا رغبنا في الذهاب بتأمين قوي".