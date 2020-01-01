الزمالك والترجي: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0 × 0 الترجي

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في المقابل، لا توجد فرصة أفضل من تلك بالنسبة للترجي للثأر ورد الاعتبار، حيث يحاول المكشخ استعادة صفوفه مرة أخرى للدفاع عن لقبه، وسيعمل على تحويل الخسارة الأخيرة إلى دافع كبير للعبور إلى نصف النهائي.

يطمح الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل حسم التأهل منذ مباراة الذهاب خاصًة بعد الراحة التي حصل عليها بسبب إلغاء مباراة القمة ضد الأهلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك والترجي، بعد أن تقابلا الفريقان معًا في كأس السوبر الإفريقي منذ أيام قليلة، وسيتواجها مجددًا في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./