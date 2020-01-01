تدريبات خاصة بالضغط والتمريرات العرضية في مران الزمالك

الزمالك يُواصل الاستعداد لمواجهة الترجي

واصل الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة القادم في العاصمة القطرية الدوحة، وقد أجرى الفريق مرانه اليومي على ملعب جامعة قطر.

وبدأ مران الزمالك بجلسة جمعت المدير الفني باتريس كارتيرون مع لاعبيه قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات الإحماء تحت قيادة أمير عبد العزيز.

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وتضمن المران فقرة تدريبية خاصة في جزء من مساحة ملعب التدريب حول كيفية الضغط على المنافس بين المدافعين والمهاجمين، وفقرة أخرى خاصة بالتمريرات العرضية، إذ حرص المدرب الفرنسي على توجيه المهاجمين حول كيفية استقبالها والمدافعين حول التصدي لها.

وقاد كارتيرون "تقسيمة" بين اللاعبين في منتصف الملعب طبق خلالها بعض الأفكار التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة القادم في الدوحة.

من جانبه، واصل كريم بامبو تدريبات التأهيل الخاصة به تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل في الزمالك.

صوخضع حراس المرمى الأربعة محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمود جنش لتدريب قوي تحت قيادة عمرو عبد السلام، وقد اعتمد المران على التصدي للتصويبات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء لتحسين رد الفعل لدى الحراس الأربعة.

ويدخل الزمالك لقاء السوبر القاري بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس، ويُشارك الفريق هذا الموسم في دوري الأبطال وسيواجه الترجي في مباراتين من العيار الثقيل في ربع نهائي البطولة.